Demos gegen Netanyahu als "Coronavirus-Brutkästen"

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Sonntag die "linken" Demonstrationen gegen seine Politik als "Coronavirus-Brutkästen" verurteilt. In den frühen Morgenstunden hatte die Polizei vor seiner Residenz in Jerusalem eine stundenlange Kundgebung gewaltsam aufgelöst und zwölf Demonstranten festgenommen.

SN/APA (AFP)/MENAHEM KAHANA Gegner Netanyahus demonstrieren schon seit Wochen