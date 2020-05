Den Amerikanern geht das Burger-Fleisch aus

Sieben von zehn Corona-Hotspots in den USA finden sich in der Umgebung großer Schlachtfabriken. Die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie während der Pandemie sind lebensgefährlich und haben weitreichende Konsequenzen.

SN/AP Einige amerikanische Supermärkte beschränken den Einkauf von Fleisch.