Nach der wohl endgültigen militärischen Zerschlagung des IS-Kalifats fordern die syrischen Kurden die Rücknahme ausländischer IS-Kämpfer. Die Terrorgefahr bleibt.

Weil die Regie des Weißen Hauses es so wollte, musste die Siegesfeier bereits vor der Einnahme des mutmaßlich allerletzten Schlupfwinkels des sogenannten "Islamischen Staats" (IS) am Ufer des Euphrats stattfinden. Wie schon so häufig hatte US-Präsident Donald Trump vorschnell reagiert ...