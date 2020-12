Der Amazonas-Regenwald schrumpft - 11.088 Quadratkilometer in einem Jahr abgeholzt

In Brasilien wird weiter Regenwald abgeholzt, und zwar in einem Ausmaß wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Unwiederbringlicher Schaden sei bald erreicht, warnen Wissenschafter.

Die Regenwaldvernichtung in Brasilien geht in erschreckendem Ausmaß weiter. Zwischen August 2019 und Juli 2020 seien in der für das Weltklima entscheidenden Region 11.088 Quadratkilometer Dschungel abgeholzt worden, teilte die für die Überwachung des Regenwalds zuständige Weltraumagentur INPE am Montag mit. Die abgeholzte Fläche war die größte seit 2008.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro fördert trotz massiver Kritik aus der ganzen Welt die Abholzung, weil er damit die wirtschaftliche Nutzung des Regenwalds vorantreiben will. Er verbittet sich Einmischung aus ...