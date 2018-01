Der Aufsteiger ist abgestürzt

Ex-Präsident Lula da Silva droht nach neuem Urteil in Korruptionsprozess Gefängnis. Brasilien, das größte Land Lateinamerikas, steht vor einer schwierigen Zukunft.

Was sich Lula da Silva für den Herbst dieses Jahres so vorgestellt hat, wird nach Lage der Dinge ein Traum bleiben.

Am 7. Oktober wollte der frühere Staatschef erneut die Präsidentenwahl gewinnen und dann Anfang 2019 wieder in den Palácio do Planalto einziehen. Vom futuristischen Präsidentensitz in Brasilia hat der heute 72-Jährige Politiker der linken Arbeiterpartei PT zwischen 2003 und Anfang 2011 das größte Land Lateinamerikas mit Reibeisenstimme und großem Charisma regiert und dabei die halbe Welt verzaubert.