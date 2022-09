Der Balanceakt des deutschen Kanzlers

Der deutsche Kanzler wird dazu gedrängt, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern. Warum es vorerst keine Angriffswaffen gibt.

Angesichts der Erfolge der ukrainischen Armee gegen die russischen Besatzer wächst der Druck auf Kanzler Olaf Scholz, der Ukraine auch moderne Kampf- und Schützenpanzer wie den "Leopard 2" oder den "Marder" zur Verfügung zu stellen. Militärexperten wie Gustav Gressel halten die Panzer für den ukrainischen Rückeroberungszug für unerlässlich. Die in der Opposition sitzende Union (CDU/CSU) will den Kanzler über den Bundestag zum Einlenken bewegen und dort zur Abstimmung bringen und hat einen Antrag mit dem Titel "Frieden und Freiheit in Europa verteidigen - Ukraine jetzt entschlossen mit schweren Waffen unterstützen" eingebracht.

Doch Scholz will von deutschen Kampfpanzern für den ukrainischen Kampf gegen Russland nach wie vor nichts wissen. Der Kanzler wird nicht müde zu betonen, dass Deutschland bereits schwere Waffen geliefert hat - darunter die Panzerhaubitzen und Raketensysteme. "Wir werden bei allem, was wir tun, keine Alleingänge machen", betont der 64-Jährige immer wieder und weist die Forderung zurück, dass Deutschland als einziger westlicher Staat Kampf- oder Schützenpanzer aus heimischer Produktion in die Ukraine liefern soll. Denn auch Großbritannien, Frankreich oder die USA scheuen bislang diesen Schritt.

Auch nach der vom Kreml angekündigten Teilmobilmachung will die deutsche Bundesregierung daran festhalten, keine Waffen an die Ukraine zu liefern, die sich für einen Angriff auf Russland eignen würden. "Wir wollen die Ukraine ertüchtigen, sich zu verteidigen", sagte Vizeregierungssprecher Wolfgang Büchner am Mittwoch in Berlin. "Aber es geht nicht darum, Waffen zu liefern, mit denen Russland angegriffen werden kann." Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums ergänzte: Allerdings werde ständig geprüft, wie die Ukraine unterstützt werden könne.

Scholz sagte am Mittwoch zu den Äußerungen von Russlands Präsident Wladimir Putin: "Das alles kann man sich nur erklären vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der russische Angriff auf die Ukraine nicht erfolgreich verlaufen ist." Er machte bisher aber auch immer klar: "Es bleibt unser Ziel, dass es nicht zu einer Eskalation des Kriegs zwischen Russland und der NATO kommt." Auch in seiner Rede vor der UNO-Generalversammlung betonte Scholz, die Ukraine weiter mit Waffen unterstützen zu wollen, ohne sich zur Lieferung von Kampfpanzern zu äußern.

Das bereits für Ende dieser Woche angesetzte, vorgebliche "Referendum" in den selbst ernannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk sowie in der besetzten Region Cherson über den Anschluss der ukrainischen Territorien an Russland dürfte ebenfalls nicht dazu führen, dass Scholz von seiner Haltung in der Panzerfrage abrücken wird - im Gegenteil. Das Resultat des Pseudo-Referendums steht schon im Vorfeld so gut wie fest, die Gebiete werden demnach nach Moskauer Lesart Teil der Russischen Föderation.

Scholz hat seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine damit gerungen, der Ukraine für ihren Abwehrkampf überhaupt schweres Geschütz zukommen zu lassen. Greifen die Ukrainer die russischen Invasoren künftig in den selbst ernannten "Volksrepubliken" an, wird dies die Führung in Moskau als Angriff auf russisches Territorium interpretieren. "Würde die Ukraine dabei mit deutschen Panzern aus Bundeswehrbeständen vorrücken, würden erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs wieder deutsche Panzer auf einem Gebiet kämpfen, das Moskau als eigenes Territorium betrachtet", verweist SPD-Mitglied und Politologe Gero Neugebauer auf ein Narrativ, das Moskau in einem solchen Fall bemühen dürfte. Ein solches Szenario stellt in den Augen von Scholz wohl jenen Tabubruch dar, der Putin zur weiteren Eskalation des Kriegs veranlassen könnte.

Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass die Ukraine doch noch "Leopard 2" und "Marder" aus deutscher Produktion erhält. Mit der Bundeswehr nutzen 13 europäische Armeen den "Leopard 2"-Panzer. Militärexperte Gustav Gressel fordert in einem Beitrag in der "Zeit" Deutschland dazu auf, eine europäische Initiative zur koordinierten Lieferung der Schützenpanzer zu lancieren. Dann würden "Leopard 2"-Panzer nicht allein aus der deutschen Bundeswehr gegen Russland kämpfen. Und das "Alleingang"-Argument von Scholz wäre entkräftet.