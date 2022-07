Der beste Bürgermeister der Welt

Aldo D'Achilles Dorf im Veneto hat 1180 Einwohner. Das Modell des Ortschefs: Die Bürger sind selbst verantwortlich.

1180 Seelen leben in San Bellino und im Sommer zusätzlich ein Heer von Mücken. Die größte Attraktion neben dem romanischen Kirchturm aus dem 15. Jahrhundert ist die Nähe zu Venedig, in einer Autostunde ist man dort. Der große und wegen der Hitzewelle gerade an manchen Stellen sehr trockene Po fließt im Süden vorbei. Im Sommer ist die Hitze hier unerträglich, im Winter herrscht Nebel.

Man muss schon einen guten Grund haben, um an diesen stillen Flecken im Veneto ...