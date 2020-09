Der Bittsteller beim großen Bruder

Kremlchef Wladimir Putin hilft seinem angeschlagenen Kollegen Alexander Lukaschenko mit einem Milliardenkredit.

Das Wort vom Krisengipfel drängte sich auf. Immerhin reiste Alexander Lukaschenko am Montag mit der Last wochenlanger Massenproteste im Gepäck zu Wladimir Putin nach Sotschi. Tausende Festnahmen, viele Verletzte, zuletzt sogar Warnschüsse: Der Begriff Belarus-Krise schien also gesetzt. Nicht jedoch für Putin und Lukaschenko. Beide betonten am Rande eines stundenlangen Vieraugengesprächs, alles sei unter Kontrolle. "Ich bin überzeugt, dass Sie Ihre Arbeit auf dem gleichen hohen Niveau fortsetzen werden wie in der Vergangenheit", sagte Putin zu Lukaschenko und gratulierte ihm ...