Die Tories schwören sich in Manchester bedingungslos auf den Brexit ein. Und sehen über Boris Johnsons Schwächen hinweg.

Als Boris Johnson durch die Bar des Midland-Hotels in Manchester eilt, wird er von einem dumpfen Dröhnen begleitet. Die überwiegend männlichen Gäste, die sich an ihrem Glas Bier festhalten, röhren Zustimmung. Einige recken ihre Fäuste in die Höhe, andere nicken ...