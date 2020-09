Der Brexit bleibt eine Baustelle

Fischerei und die Regeln für Staatshilfe sind die größten Hürden. Die Regierung von Boris Johnson baut vor den nächsten Verhandlungen eine Drohkulisse auf.

In Großbritannien gilt bis heute eine Aussage der ehemaligen Premierministerin Margaret Thatcher als legendär - "The lady's not for turning". Es ist eine Anspielung auf ein Theaterstück aus den 40er Jahren und soll heißen: Thatcher ist keine Frau der Kehrtwenden und Kompromisse. Ähnlich wie die Galionsfigur der konservativen Tories will sich Premier Boris Johnson nun in den Brexit-Verhandlungen präsentieren. Dienstag beginnt die mittlerweile achte Runde, und zwar in London. EU-Chefunterhändler Michel Barnier wurde mit Drohungen, Warnungen und einem Ultimatum empfangen. ...