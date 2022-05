Der Brexit holt Boris Johnson ein

Der britische Premier hat seit Neuestem nicht nur mit Brüssel ein Problem. Geschaffen hat er es höchstpersönlich.

Als die britische Außenministerin Liz Truss das weitere Vorgehen der Regierung in Nordirland umriss, waren die Reihen im britischen Parlament nur halb gefüllt. Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Provinz sahen darin womöglich einen Eindruck bestätigt. Nämlich, dass man sich in London nicht wirklich für sie interessiert.

Truss jedoch behauptete am Dienstag das Gegenteil: Man könne nicht länger warten, um die Probleme zu lösen. Zu den Forderungen, die London gegenüber Brüssel so schnell wie möglich durchboxen will, gehört vor ...