Der Chef der WHO wurde wiedergewählt

Tedros Adhanom Ghebreyesus hat die Weltgesundheitsorganisation in der Pandemie geleitet - nur ein Land kritisiert ihn.

In Genf tagen seit Sonntag die 194 Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ein Tagesordnungspunkt war die Wahl des Generaldirektors. Tedros Adhanom Ghebreyesus wurde am Dienstag für eine erneute Amtszeit gewählt. Er wird somit fünf weitere Jahre an der Spitze der UN-Organisation sein. Tedros bedankte sich für "das Vertrauen und die Zuversicht". Er war der einzige Kandidat für das Amt.

Viele Staaten schätzen den frischen Wind, den er in die UN-Organisation brachte, und die Sicherheit, mit der er bisher durch ...