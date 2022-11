Der Comebacker: Brasiliens neuer Präsident Lula kämpft sich zurück

Staatsmann, Populist, Justizopfer und Versöhner: Lula da Silva tritt ein historisches drittes Mandat in Brasilien an.

Man merkte Lula da Silva die Genugtuung an, als er am Sonntagabend in einem Hotel in São Paulo vor seine Anhänger trat: "Sie haben versucht, mich lebendig zu begraben, und jetzt bin ich hier", sagte er. Er trug ein blaues Hemd, eine Lesebrille, wirkte nicht triumphierend, sondern abgeklärt und erleichtert. Schließlich lagen vermutlich die aufregendsten und vor allem aufreibendsten Monate seiner politischen Karriere hinter dem künftigen Staatschef.

Die Wahl des mittlerweile 77-Jährigen ist eines der bemerkenswertesten Comebacks der lateinamerikanischen Politik. Vor vier Jahren hätte das aktuelle Szenario nach einer Netflix-Serie geklungen. Sechs Monate vor der Präsidentenwahl 2018 saß Luiz Inácio "Lula" da Silva wegen des Vorwurfs der Korruption im Gefängnis und konnte nicht gegen Bolsonaro antreten.

Auch damals galt er zum Zeitpunkt seiner Inhaftierung als Favorit. Aber statt auf Wahlkampfveranstaltungen zu politisieren, musste er für 580 Tage ins Gefängnis. Lula da Silva war zu zwölf Jahren Gefängnis wegen Korruption und Geldwäsche verurteilt worden. Doch das Oberste Gericht hob das Urteil im November 2019 wegen Verfahrensfehlern und Befangenheit eines Richters auf. Da Silva erhielt seine politischen Rechte zurück. Freigesprochen wurde er jedoch nie.

Bei dieser Wahl haben ihn Millionen nicht gewählt, weil sie von ihm überzeugt wären, sondern weil sie in ihm das kleinere Übel gegenüber Jair Bolsonaro sahen. Mindestens die Hälfte der Brasilianer hält Lula für korrupt, nennt ihn nur "Dieb" und sieht in ihm den Spindoctor des größten Korruptionsskandals in der Geschichte des Landes.

Nun musste Lula auf seine alten Tage noch einmal eine neue Art des Wahlkampfes lernen. Im Ringen mit Jair Bolsonaro ging es nie um den Wettbewerb von Ideen, sondern nur um Lügen und Diffamierungen. Lula redet gerne über seine Themen Armutsbekämpfung, die Beseitigung gesellschaftlicher Unterschiede, den Ausbau der Infrastruktur. Aber dazu kam er dieses Mal gar nicht. Der Wahlkampf 2022 wurde von den virtuellen Milizen Bolsonaros dominiert. Dagegen konnte Lula nur verlieren. Er ist ein Politiker der "alten Schule", ein analoger Präsident, der nicht einmal ein Smartphone besitzt, wie er kürzlich einmal sagte. Und er denkt über ein Argument lieber zwei Mal länger nach, als eine griffige Phrase in einer TV-Debatte rauszuhauen. Nun wird der frühere Gewerkschaftsführer am 1. Jänner sein drittes Mandat antreten. Das hat in Brasilien noch kein anderer Politiker erreicht. Es wird auch wegen dieser neuen Realpolitik ein schweres Mandat.

Lulas Stimme ist noch ein Stück rauer geworden in den Jahren seit seiner ersten Präsidentschaft 2003, der Bart ein bisschen weißer. Geblieben ist das rhetorische Talent, mit dem er die Menschen für sich gewinnt. Geblieben sind die kräftigen Malocherhände und das ungeschliffene, volksnahe Portugiesisch.

Lange hat der Politiker, der über die Grenzen Brasiliens als die linke Ikone Lateinamerikas gilt, gezögert, ob er sich dieser Aufgabe stellen soll. Es war schließlich seine sechste Kandidatur um das höchste Staatsamt. Das Alter, persönliche Schicksalsschläge wie der Tod seiner Frau Letizia 2017 und die anderthalb Jahre im Gefängnis haben ihn gezeichnet. Doch das Fehlen aussichtsreicher Bewerber in seiner Arbeiterpartei PT machte die Kandidatur unausweichlich. "Ohne einen Grund verliert das Leben seinen Sinn", sagte Lula, als er Anfang Mai seine Kandidatur offiziell machte.

Aber Lula hat den Generationswechsel bei der Linken und der Arbeiterpartei nicht gefördert, auch weil er sich immer für den Besten hielt. Lula ist Populist, Staatsmann, er leidet unter Hybris, aber er weiß auch, wann er sich bescheiden muss. In seinen ersten acht Jahren an der Macht blühte die Bestechlichkeit in der ohnehin korrupten brasilianischen Politik. Eine persönliche Bereicherung konnte ihm jedoch nie nachgewiesen werden. Dennoch hat Lula Figuren wie den Bauunternehmer Marcelo Odebrecht erst groß gemacht, der seinem Unternehmen in ganz Lateinamerika Projekte über Bestechung sicherte. Die beiden waren befreundet.

Auch war Lula da Silva immer ein Freund großer Megaprojekte im Infrastrukturausbau. Umweltthemen, Nachhaltigkeit und Gender waren nicht so sein Ding. Aber Lula 2.0 hat sein Wahlprogramm modernisiert und wirkt heute wie der Retter von Demokratie und Klimaschutz im größten Land Lateinamerikas. Da Silva war der erste Arbeiter an der Spitze einer Republik, in der bis 1990, mit einer einzigen Ausnahme, immer nur Juristen, Großgrundbesitzer und Militärs Präsident wurden. Für viele der bedürftigsten Brasilianerinnen und Brasilianer ist er einer der ihren, denn er kennt das Elend. Lula wurde in eine mittellose Familie in Pernambuco im von Dürre geplagten armen Nordosten Brasiliens geboren. Seine Eltern zog es in die Industriemetropole São Paulo. Als Kind putzte Lula Schuhe, arbeitete als Bürobote und verkaufte Orangen, bevor er eine Berufsschule besuchte, die sein Sprungbrett zu einem Job als Dreher war.

In der Gewerkschaft stieg er zum Vorsitzenden auf, als er noch keine 20 Jahre alt war. Ende der Siebzigerjahre wurde Lula landesweit bekannt, als er Streiks anführte und dafür von den Militärmachthabern ins Gefängnis gesteckt wurde. In dieser Zeit entstand das Bild des charismatischen Kämpfers mit gereckter Faust, wildem Bart und radikalen Forderungen.