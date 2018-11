Der Deal bleibt das Ziel

An der Handelspolitik des US-Präsidenten wird sich nichts ändern.

An den Finanzmärkten wurde das Ergebnis der US-Wahlen rasch abgehakt. Es kam wie erwartet, die Investoren wenden sich anderen Themen zu und richten ihre Aufmerksamkeit auf die Entwicklung der Geldpolitik und den Handelsstreit, den Donald Trump entfacht hat.

In den USA selbst könnte die Pattstellung im Kongress durchaus Folgen für die Wirtschaft haben. Die Demokraten werden dem Präsidenten wohl nicht zu Diensten sein, wenn er den Boom mit Steuererleichterungen und anderen fiskalischen Impulsen am Laufen halten will. Daher könnte die US-Konjunktur an Tempo verlieren. Das wiederum könnte dazu führen, dass die US-Notenbank beim Anheben der Zinsen einen Gang zurückschalten kann - etwas, was Trump zuletzt lautstark eingefordert hatte.