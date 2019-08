Bei Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen wird die AfD ihren Stimmenanteil verdoppeln.

Vor fünf Jahren hatte die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) in Brandenburg 12,2 Prozent der Stimmen erzielt. Nun werden ihr am Sonntag 21 bis 22 Prozent prophezeit. In Sachsen könnte die AfD sogar auf 25 Prozent kommen. Da aber keine ...