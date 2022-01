Der doppelte Mario Draghi

Italiens zerstrittene Parteien suchen einen Nachfolger für Staatspräsident Mattarella. Doch der Favorit wird eigentlich woanders gebraucht.

Für Italien beginnt diese Woche eine neue politische Phase: Im Palazzo Montecitorio, dem Sitz der Abgeordnetenkammer in Rom, kamen am Montagnachmittag 1009 Delegierte zusammen, um den nächsten Staatspräsidenten zu wählen. Sergio Mattarella ist nur noch bis zum 3. Februar im Amt. Wie wichtig die Aufgabe ist, zeigte sich vor allem in den letzten der sieben Jahre seiner Amtszeit.

Im vergangenen Februar, nach dem Rücktritt von Premierminister Giuseppe Conte, nominierte der Staatspräsident den ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank, Mario ...