Der dreifache Auftakt der Annalena Baerbock

Paris, Brüssel, Warschau: Die erste Frau an der Spitze des deutschen Außenministeriums ist auf dem Weg in die Diplomatie.

Annalena Baerbock legt die Rolle als erste Frau im Amt der deutschen Außenministerin selbstbewusst an. Im leuchtend roten Kleid absolvierte die 40-Jährige am Donnerstag ihre Antrittsbesuche zunächst in Paris und in Brüssel. Die Strecke dazwischen legte die grüne Parteichefin mit dem Hochgeschwindigkeitszug Thalys zurück.

Paris und Brüssel - das sind traditionell die ersten Ziele deutscher Regierungspolitiker. Auch Baerbock beschwor an der Seite des französischen Außenministers Jean-Yves Le Drian die tiefe Freundschaft zwischen den Staaten. Frankreich, das am 1. ...