Der Druck auf Israel wird immer größer

Weltweite Proteste für eine Feuerpause und ein US-Außenminister, der bei den Nachbarn Israels einen schweren Stand hat.

In Israel protestierten zahlreiche Menschen an mehreren Orten gegen Premierminister Netanjahu und forderten seinen Rücktritt.

Einigkeit ist in der arabischen Welt normalerweise keine Tugend. Seit dem Beginn des Krieges im Gazastreifen hat sich dies aber geändert. Das bekam auch US-Außenminister Antony Blinken zu spüren, als er sich am Wochenende mit Amtskollegen aus Jordanien, Ägypten, den Vereinigten Arabien Emiraten, Katar, Saudi-Arabien und dem Präsidenten der Palästinenser Mahmoud Abbas traf. Diese hatten sich davor abgesprochen. Man werde mit Blinken nur über ein Thema sprechen: Einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen sowie verstärkte humanitäre Hilfe. Blinken dagegen wollte vor allem "über die Zukunft des Gazastreifens ohne die Terrororganisation Hamas" reden. Dafür ist es "viel zu früh", beschieden ihm die arabischen Minister barsch. Zunächst müsse ein dauerhafter Waffenstillstand her. Und nur die USA könnten Israel dazu zwingen.

Der Zorn der "arabischen Straße" über das israelische Vorgehen im Gazastreifen ist grenzenlos. "Unsere Länder stehen kurz vor der Explosion", hatte der jordanische König Abdullah II. erst jüngst gewarnt. Am Wochenende gab es auch in vielen Hauptstädten Europas und in Washington Proteste für einen Waffenruhe. In Israel demonstrierten Hunderte Menschen vor unter anderem vor einem Haus von Premierminister Netanjahu. Sie forderten seinen Rücktritt. Unter Netanjahus Führung habe die islamistische Hamas das schlimmste Massaker in der Geschichte des Landes verüben können.

Blinken versuchte indes im Gespräch mit den arabischen Außenministern das "Recht Israels auf Selbstverteidigung" zu bekräftigen. Die Araber reagierten verärgert. "Das ist keine Selbstverteidigung", riefen sie Blinken zu. Die USA könnten in Zukunft im Nahen Osten nur dann eine führende Rolle spielen, wenn sie nach der Erreichung eines Waffenstillstandes in Gaza auch einen neuen Ansatz zur Lösung des Palästinakonfliktes finden würden.

Die "geopolitische Dimension" des Krieges im Gazastreifen dürften die USA jetzt nicht außer Acht lassen, warnte Andreas Böhm, Nahost-Experte an der Universität St.Gallen, im SN-Gespräch. Sollte es US-Präsident Biden nicht gelingen, dem israelischen Ministerpräsidenten Einhalt zu gebieten, könnten die USA wichtige Partner im Krieg der Ukraine gegen Russland sowie im geopolitischen Machtkampf mit China verlieren. Neben den Golfstaaten, so Böhm, wären dies vor allem die Türkei sowie die Länder des sogenannten globalen Südens.