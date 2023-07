"Der Einsatz von Streumunition ist logisch"

Die international geächtete Artilleriemunition soll schon bald von ukrainischen Truppen eingesetzt werden. Hätte man diese neue Eskalationsstufe verhindern können? Ein Militärexperte antwortet.

Die Fronten verhärten sich - die Gegenoffensive des ukrainischen Militärs geht nur schleppend voran. Dass nun auf international geächtete Munition zurückgegriffen wird, stößt in Westeuropa überwiegend auf Ablehnung. Der russische Ex-Präsident Medwedew warnte gar vor einer weiteren Eskalationsstufe, nämlich der eines Atomkriegs. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, beschwichtigt: "Wir werden die Streumunition nicht auf dem Territorium Russlands benutzen." Außerdem, sagt er, seien keine Angriffe auf zivile Einrichtungen geplant und die beschossenen Gebiete würden anschließend bei der Räumung von Minen priorisiert.

Dennoch nimmt man durch diese Entscheidung Kollateralschäden an der Zivilbevölkerung in Kauf: Streubomben sind eine relativ unkontrollierbare Waffe, jedes Geschoss verteilt sich auf einer Fläche von drei Fußballfeldern. Die SN sprachen mit dem Militärexperten Franz-Stefan Gady vom Austria-Institut für Europa- und Sicherheitspolitik (AIES) über die Zuspitzung des Krieges durch den Einsatz international geächteter Munition.

Der russische Ex-Präsident Medwedew sagte: "Die Lieferung von Streumunition zeigt, dass Biden alle anderen Ressourcen aufgebraucht hat." Warum ist es so weit gekommen? Franz-Stefan Gady: Ich glaube, das liegt in der Natur und dem Charakter dieses Krieges. Er ist von Artilleriefeuer und gegenseitiger Abnützung geprägt. Daher wird jede Menge bodengestützte Artillerie und Artilleriemunition benötigt. Der Westen ist auf einen langfristigen und hochintensiven Krieg, wie er in der Ukraine geführt wird, unzureichend vorbereitet. Wir kämen in der Munitionslieferung, selbst wenn der politische Wille existieren würde, nicht nach. Die Streumunition ist eine der wenigen Ressourcen, die noch verfügbar sind. Es war logisch, dass diese Munition früher oder später geliefert wird.