Der EU-Rechnungshof zweifelt am Erreichen der Klimaziele

"Nur wenig deutet darauf hin, dass die Maßnahmen ausreichen" - den Prüfern fehlen Daten und Transparenz.

Europa will den Ausstoß an Treibhausgasen bis 2030 um mehr als die Hälfte verringern. Minus 55 Prozent sollen es werden. Als Vergleichsjahr dient 1990. "Fit for 55" heißt das Programm aus großen und komplexen Gesetzen - sie sind zu einem Gutteil bereits auf dem Weg -, mit dem das Ziel erreicht werden soll. Doch der Europäische Rechnungshof in Luxemburg meldete am Montag in einem Sonderbericht Zweifel an, ob das tatsächlich gelingt. "Weil nur wenig darauf hindeutet, dass die bisherigen Maßnahmen ...