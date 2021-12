Der Fall der Sowjetunion

Im Dezember 1991 tritt Michail Gorbatschow zurück. Sein Vermächtnis ist die Freiheit. Wladimir Putin will davon nichts mehr wissen.

Wenn wenigstens richtiger russischer Schnee läge. Aber an diesem Dezemberabend ist es in Moskau mehr nass als kalt. Zumindest weht der Wind, sodass die Flagge nicht schlaff am Mast hängt. Tiefrot ist sie. Stolzes Symbol des Sowjetimperiums, das nun abgewickelt wird. Arbeiter klettern auf das Dach des Kremls und holen den Stoff ein. Fast zeitgleich ist Michail Gorbatschow Geschichte. Der letzte Präsident der UdSSR würdigt noch sein Reformwerk: "Die Gesellschaft wurde frei. Das ist unser größter Erfolg." Dann tritt er ...