Laut Premierminister Justin Trudeau waren 138 der 176 verunglückten Passagiere auf dem Weg nach Kanada.

Vor ein paar Wochen waren Siavash Ghafouri-Azar und seine Freundin Sara Mamani in den Iran gereist, um dort zu heiraten. Die Mittdreißiger lebten in der kanadischen Provinz Québec und standen vor einer vielversprechenden Zukunft. Beide hatten in Kanada studiert, hatten ...