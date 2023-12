Der Frieden hat im Gazastreifen noch keine Chance

Warum die Waffenruhe in Gaza nicht verlängert wurde und was Israel jetzt noch vorhat.



Die Waffenruhe zwischen Israel und der Terror-Organisation Hamas im Gaza-Streifen ist Geschichte - zumindest vorerst einmal. Bis in die frühen Morgenstunden am Freitag hat es noch Möglichkeiten und Hoffnung gegeben, den Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas zu verlängern, nach der Formel: Zehn israelische Geiseln pro Tag - für je einen weiteren Tag Feuerpause in Gaza und die Enthaftung von täglich 30 palästinensischen Sicherheitshäftlingen, denen Terror-Verbrechen, aber kein Mord angelastet wird.

Doch nach Angaben Israels hat die Hamas sowohl den Geisel-Deal als auch die Waffenruhe gebrochen: Israelische Medien berichten darüber, dass Israel nicht mit der Namensliste einverstanden war, die sie von der Hamas für am Freitag erhalten hat.

Israel hatte gefordert, vor jeder weiteren Phase möglicher Verhandlungen alle Kinder und Frauen von der Hamas überstellt zu bekommen. Unter den derzeit 137 verbliebenen Geiseln in Gaza sollen sich noch zehn Frauen befinden.

Die Hamas habe sich geweigert, einen Teil von ihnen freizulassen, berichtet die Tageszeitung Times of Israel. Die Begründung der Hamas: Es handle sich, zumindest bei einigen, um weibliche "Rekrutinnen", also junge volljährige Frauen, die kurz vor ihrem Dienst in der israelischen Armee stehen.

Damit sollen diese jungen Frauen in den Augen der Hamas keine zivilen, sondern militärische Geiseln sein, auch wenn sie derzeit nicht in der Armee dienen. Diese Begründung steht in Einklang mit der Gedankenwelt der Hamas, die in jeder israelischen Person einen Besatzer oder eine Besatzerin sieht und sie zu legitimen Zielen erklärt. Auch Kinder würden zu Soldaten oder Soldatinnen werden.

Am 7. Oktober haben die Terroristen der Hamas unter Beweis gestellt, dass sie keinerlei Skrupel haben, diese Ideen in die Tat umzusetzen und Israelis jeden Alters zu quälen und zu ermorden.

Doch auch am rechten Rand des politischen Spektrums in Israel findet man in diesen Tagen Aussagen, die nicht zwischen Hamas-Terroristen und Zivilisten trennen wollen. In einem Tweet hat der Knesset-Abgeordnete und Ex-Minister Avigdor Lieberman am Donnerstag verlautbart, dass es in Gaza keine Unschuldigen gebe.

Nach dem Scheitern einer Einigung für eine weitere Freilassung von Geiseln hat die Hamas kurz vor sechs Uhr früh am Freitag wieder Raketen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Nach Ablaufen der offiziellen Frist um sieben Uhr hat Israel dann seine Militäroffensive gegen Ziele der Hamas in Gaza fortgesetzt. In der vergangenen Woche war für die israelische Führung, und die israelische Bevölkerung, eine Fortsetzung des Kriegs gegen die Hamas nur eine Frage der Zeit. Noch hat Israel seine Kriegsziele nicht erreicht: 1. Alle Geiseln zu befreien. 2. Die Hamas zu zerstören. 3. Dafür zu sorgen, dass aus Gaza nie wieder eine Bedrohung für Israel entstehen kann.

Israel hatte also einer Feuerpause zugestimmt, um dem Ziel, alle Geiseln zu befreien, etwas näher zu kommen. Die Vermittler in diesem Krieg, allen voran die USA und das Golf-Emirat Katar, haben bei dieser Gelegenheit eingehakt und versucht, eine längere Feuerpause oder gar ein Ende des Krieges zu erwirken. Doch nach dem Massaker des 7. Oktober sind ein permanenter Waffenstillstand und langfristige Verhandlungen mit der Hamas - worüber ist unklar - keine Option.

Nach einem Kurzbesuch ist US-Außenminister Antony Blinken Freitagfrüh von Tel Aviv nach Dubai zur Klimakonferenz weitergereist. Seine Vermittlungsversuche für eine verlängerte Waffenpause sind vorerst gescheitert. Langfristig will die US-Regierung gerade jetzt an einer Lösung arbeiten, die in die Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaates im Westjordanland und in Gaza münden soll.

Und genau das will Israels Premier Benjamin Netanjahu verhindern. Vor Kurzem hat er seiner Parteibasis, die seit der Katastrophe vom 7. Oktober immer weiter von ihm abrückt, erklärt, dass er auch nach dem Krieg im Amt bleiben müsse, denn nur er sei imstande, die Gründung eines Palästinenserstaates zu verhindern.

Wie die Zukunft für Israelis und Palästinenser aussehen wird, ist in diesen Tagen völlig unklar. Es besteht Hoffnung auf weitere Vereinbarungen - und die Notwendigkeit für langfristige Visionen. Aber derzeit scheint es so, als ob es hier zuerst noch schlimmer werden muss, bevor es irgendwann wieder besser werden kann.

Nikolaus Wildner