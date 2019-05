Der Siegeszug rechtsnationaler Parteien bei der jüngsten EU-Wahl verweist darauf, dass sich viele Menschen in Ostmitteleuropa gegenüber den westlichen EU-Ländern benachteiligt fühlen.

In Ostmitteleuropa sind rechtsnationale Parteien weiterhin auf dem Vormarsch. Die Regierungspartei PiS in Polen sorgte bei der Europawahl mit ihrem starken Abschneiden für die größte (und bitterste) Überraschung. Ministerpräsident Viktor Orbán in Ungarn hat seine autokratische Position weiter gefestigt.

...