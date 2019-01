Der größte Flop aller Zeiten

US-Präsident Donald Trump hat versprochen, mit dem "größten Deal aller Zeiten" Israelis und Palästinensern Frieden zu bringen. Doch davon ist kaum etwas übrig geblieben.

Es ist ein Geräusch, das man in den israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland lang schmerzlich vermisst hat. "Es weht ein frischer Wind", sagt Oded Revivi, Bürgermeister der Siedlung Efrata. Nach Jahren, in denen Druck der US-Regierung den Bau neuer Wohneinheiten in den umstrittenen Gebieten verhindert hat, dröhnen jetzt wieder Planierraupen durch Siedlungen, um Hügel für den Bau neuer Häuser zu ebnen.