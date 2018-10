Der Herbst der Kanzlerin

Es gibt viele junge Erwachsene, die eine Welt ohne Angela Merkel nicht kennen. Ihr Gesicht und ihr Handeln prägten eine Ära. Nun läutet die deutsche Kanzlerin selbst deren Ende ein.

Als Angela Merkel um Punkt 9.00 Uhr in ihrer gepanzerten dunklen Limousine in die Tiefgarage der CDU-Zentrale fährt, wirkt es noch wie bei vielen anderen Sitzungen, in denen die Kanzlerin mal wieder schwere Verluste ihrer Partei erklären muss. Nicht einmal eine Stunde später ist alles anders bei der CDU: Nach 18 Jahren kündigt Merkel der engsten Parteispitze völlig überraschend an, sie werde nun doch nicht beim Parteitag Anfang Dezember erneut als Vorsitzende antreten. Das Kanzleramt wolle sie aber bis zum Ende der Legislaturperiode behalten, betonte sie. So, wie sie es den Bürgern vor der Bundestagswahl versprochen habe.