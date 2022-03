Der Hollywoodstar im Kriegsgebiet

Sean Penn macht für einen Hollywoodstar manchmal seltsame Sachen. Vielleicht auch deshalb, weil er gar kein Hollywoodstar sein will.

Von seiner jüngsten Aktion kündet ein Foto auf Twitter: ein Mann mit Rollkoffer im Gegenlicht. Zu Fuß sei er kilometerweit zur polnischen Grenze gelaufen, das Auto habe er am Straßenrand stehen lassen müssen, heißt es im Text zu dem Bild. Der Hollywoodstar berichtet von seiner Flucht aus der Ukraine. Dort hatte der 61-Jährige an einem Dokumentarfilm über den Ukraine-Konflikt gearbeitet.

Sie seien an einer schier endlosen Autoschlange vorbeimarschiert: "In fast allen Wagen sitzen ausschließlich Frauen und Kinder, in ...