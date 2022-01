Der Iran möchte russische Waffen kaufen

Präsident Ebrahim Raisi stattete Moskau einen Besuch ab.

Mit einer Nachhilfestunde für Wladimir Putin hatte Ebrahim Raisi am Mittwoch seinen Staatsbesuch in Moskau begonnen. Es sei ihm wichtig, den russischen Gastgeber daran zu erinnern, dass "die Islamische Republik seit 40 Jahren Widerstand gegen Amerika leistet". Eine Absegnung des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine bedeutete Raisis Durchhaltebotschaft aber nicht. Zumindest im öffentlichen Teil seines Treffens mit Putin beschränkte sich der Hardliner aus Teheran darauf, das "Vorgehen der NATO im Kaukasus und Zentralasien zu verurteilen". Die Ukraine erwähnte ...