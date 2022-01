Der IS winkt syrischen Bauern mit Dollars

Armut und Hunger, ausgelöst von einer fürchterlichen Dürre, treiben immer mehr Menschen in die Hände der Terroristen.

14 Selbstmordattentäter standen bereit, um am Christtag das Militärgefängnis von Hassake zu stürmen. Die Stadt liegt im Nordosten Syriens und wird von der Syrisch-Demokratischen Union (SDF), einer von den USA unterstützten Kurdenorganisation mit sozialistischem Hintergrund, kontrolliert. Sekunden vor der Kamikazeattacke wollte der sogenannte Islamische Staat (IS) noch zwei Autobomben vor der Haftanstalt zünden. Wäre alles nach Plan gelaufen, hätte die Terrororganisation 60 ihrer Gesinnungsgenossen befreit. Doch in den Reihen des IS gab es einen Verräter.

Zwei Tage später ...