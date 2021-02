Der "Islamische Staat" erstarkt wieder

Die Nächte gehören den Terroristen. Ihre Opfer sind Schiiten.

Nach Sonnenuntergang, wenn sich Armee und Milizen in ihre Kasernen zurückgezogen haben, kommen die Terroristen. "Niemand stellt sich ihnen in den Weg", klagt Samira, die ihren richtigen Namen nicht nennen will. Die 32-jährige Syrerin lebt in Mazloum. Das Dorf in der Nähe der Provinzhauptstadt Deir ez-Zor gilt seit dem Herbst 2018, als der IS seine letzten Hochburgen im Osten Syriens verlor, als "befreit". Doch die Nächte gehören dem "Islamischen Staat". Es kommt zu Anschlägen, Morden, Entführungen. Besonders gefährdet seien Syrer ...