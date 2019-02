Der "Islamische Staat" leistet erbitterten Widerstand

Der kommandierende US-General warnt vor einem übereilten Rückzug der amerikanischen Truppen.

US-Präsident Donald braucht dringend Erfolge. Doch die lassen auf sich warten. Innerhalb von 24 Stunden, so hatte er am Freitag verkündet, werde er den Sieg gegen den "Islamischen Staat" verkünden. Doch auch am Sonntag leistete die Terrormiliz in ihrer angeblich letzten Enklave an der syrisch-irakischen Grenze noch heftigen Widerstand. Weniger als ein Quadratkilometer groß sei das Gebiet, berichten die Kommandeure der von den USA unterstützten "Syrisch-Demokratischen Kräfte" (SDF). Es könnte auch größer sein. Selbst wenn die Ortschaft Baghaz, in der mehrere Tausende Zivilisten als menschliche Schutzschilder missbraucht werden, in den kommenden Tagen erobert werden sollte, "wären die Terroristen nur vertrieben worden, aber nicht besiegt", erklärte Falih al Fayadh, nationale Sicherheitsberater des Irak, in einem "Spiegel-Interview". Neben der syrischen Stadt Idlib, die voll von IS-Kämpfern sei, seien die Terroristen weiterhin in kleineren, nicht kontrollierbaren syrischen Städten vertreten. Auch der Kommandeur der US-Truppen im Nahen Osten, General Joseph Votel, warnte. Der IS könne erst als besiegt gelten, wenn die Terrororganisation keine Anschläge mehr gegen die USA und ihre Verbündeten planen oder steuern könne, betonte der Militär - und widersprach Trump deutlich. Der IS verfüge nach wie vor über Anführer, Kämpfer, Unterstützer und Ressourcen. Andauernder militärischer Druck auf das Terrornetzwerk sei daher dringend notwendig. Auch die überwiegend kurdische SDF benötige weiterhin Hilfe der amerikanischen Armee.