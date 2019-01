"Der Judenhass in Europa hat zugenommen"

Charlotte Knobloch hat Jahrzehnte gegen den Antisemitismus gekämpft. Und erlebt nun, wie dieser wieder aufflammt.

Sie könne nur deshalb vor den EU-Abgeordneten sprechen, weil es während der NS-Diktatur "nicht nur Mörder und Mitläufer, sondern auch Menschen" gegeben habe. So eröffnete die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch (86), am Mittwoch ihre Rede vor dem EU-Parlament. Sie hatte als Kind den Holocaust überlebt, weil sie von einer ehemaligen Hausangestellten als uneheliches Kind ausgegeben worden war. Vor der Rede traf sie die SN zum Interview.

Vergangene Woche wurde eine Eurobarometer-Umfrage präsentiert. 53 Prozent der Europäer sagen, es sei die schlimmste Form des Antisemitismus, den Holocaust zu verharmlosen. Was ist denn mit den anderen 47 Prozent? Knobloch: Gerade diese Umfrage hat mich sehr bedrückt. Ich bin davon überzeugt, dass manche, die dem Antisemitismus zuneigen, das in keiner Form bezeugen. Aber das ist nicht das Thema. Die Politiker und die Justiz sind nicht in der Lage, antisemitische Aussagen von Politikern, von Parteimitgliedern zu unterbinden. Es gibt anscheinend keine juristischen Möglichkeiten. Das ist mein großes Problem. Ich habe wirklich Angst vor den Aussagen. Antisemitismus hat absolut zugenommen. Ich habe manchmal das Gefühl, je mehr man über den Antisemitismus spricht, desto mehr Antisemiten erzeugt man.

Antisemitismus von oben gibt es in mehreren Ländern. In Ungarn macht die Fidesz-Partei von Viktor Orbán mit antisemitischen Codes Stimmung gegen George Soros. Was sollen die EU-Parlamentarier tun, um gegenzusteuern? Der Großteil der Mitglieder des EU-Parlaments hat sich der liberalen Demokratie verschrieben. Aber es fehlt mir natürlich der Aufschrei im Europaparlament. Es fehlt mir der Aufschrei in der Gesellschaft, in den Kirchen und Gewerkschaften. Antisemitismus sollte nicht ein Thema sein, das am Rande behandelt wird. Alle Europäer, die für Demokratie eintreten, sind da gefragt.

Ich freue mich, dass ich in der Vertretung aller europäischen Bürger eine Rede zum 74. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz halten darf. Das ist für mich sehr wichtig. Weil ich nicht nur in meinem Heimatland mit Antisemitismus zu tun habe, sondern es ihn in vielen Ländern Europas gibt. Ich spreche auch die Labour-Partei in Großbritannien an, wo wir Antisemitismus und Judenhass spüren und wo dieses Thema nicht genügend Beachtung findet.

Sie hielten vor Kurzem eine Rede im bayerischen Landtag, die mit einem Eklat endete, weil die AfD-Abgeordneten den Raum verlassen haben. Hat Sie dieser Auszug betroffen gemacht? Von dieser Partei ist man das gewöhnt. Um Selbstdarstellung zu erreichen, haben sie das schon öfter gemacht. Das hat mich weiter nicht betroffen. Betroffen haben mich nur übelste Anfeindungen, die mir durch alle möglichen Medien zufließen. Da sehe ich, welchen Einfluss diese Partei in unserem Land hat. Ich hoffe, dass die Landesregierungen und auch die Bundesregierung mit Unterstützung des Europäischen Parlaments zu diesen Dingen ganz intensiv Stellung nehmen. Und nicht nur in Sonntagsreden, sondern im persönlichen Kontakt mit den Menschen.

Es stehen EU-Wahlen Ende Mai bevor. Allenthalben wird ein Rechtsruck erwartet. Befürchten Sie damit einhergehend eine weitere Zunahme des Antisemitismus in Europa? Der Antisemitismus in der Bevölkerung war nie ganz verschwunden. Sollte er aber infolge der Wahlen auch im Europaparlament stärker vertreten sein, wäre das besonders besorgniserregend. Ich vertraue immer noch auf die Wähler, die die Gelegenheit haben, die Zukunft Europas positiv zu bestimmen.

Wird es ein großer Bruch sein, wenn die Überlebenden der Shoah weniger werden und nicht mehr Zeugnis ablegen können? Wir stehen vor einer großen Zäsur. Wenn ich mir vorstelle, dass ich zu den jüngsten Überlebenden gehöre, dann braucht man nichts weiter darüber zu sagen. Wir sind aber verpflichtet, den Stab der Erinnerung an unsere jungen Menschen, die ich als sehr positiv sehe, weiterzugeben. Sie haben eine große Verantwortung. Ich habe sehr viel Kontakt zu jungen Menschen. Sie befassen sich mit der Vergangenheit unseres Landes sehr intensiv, was ich vor zehn, zwölf Jahren noch nicht feststellen konnte. Meine damaligen Gegenüber haben oft gesagt: "Frau Knobloch, was erzählen Sie uns da, wir haben doch damit nichts zu tun." Es wurde ihnen im Unterricht immer eine gewisse Schuld aufgeladen. Dabei haben sie keine Schuld, die kann man nicht vererben. Das will ich den jungen Menschen immer vermitteln.

Und heute steht das auch nicht mehr im Vordergrund. Heute sind junge Menschen offen und wollen sich mit der Vergangenheit unseres Landes beschäftigen. Ich hoffe, dass auch in anderen Ländern Antisemitismus in den Schulen angesprochen wird. Wir brauchen junge Menschen, die sich als demokratische Kämpfer beweisen.

Es hat auch der Antisemitismus von islamischer Seite in Europa zugenommen. Hat das etwas zu tun mit den Flüchtlings- und Migrationsbewegungen der letzten Jahre In Deutschland erlebe ich zwei unterschiedliche Bereiche. Die Imame in den Hinterhof-Moscheen vergiften ihre eigenen jungen Menschen mit ihren Meinungen: Hier wird Hass hineingetragen, der sich nicht nur gegen die jüdische Minderheit richtet, sondern gegen alle Menschen, die nicht Muslime sind. Das ist der eine Bereich.

Jetzt komme ich zum zweiten: Zu uns sind Menschen gekommen, die schon als Kinder damit belastet werden, dass Israel der größte Feind sei und die Juden ins Meer geworfen werden müssten. Das ist nicht nur in den arabischen Ländern, sondern auch im Iran die Art und Weise, wie der Staat Israel und die Juden dargestellt werden.

Diese Leute kommen mit einem der größten Vorurteile gegen das Judentum, die man nur haben kann, nach Europa. Sie sind dann überrascht, dass sie auch hier Juden vorfinden. Gerade diese Überraschung sollte man zum Anlass nehmen, ihnen zu zeigen, wie sich die Wirklichkeit von den Vorurteilen unterscheidet.

Die österreichische Bundesregierung hat viel Lob dafür erhalten, dass sie den Kampf gegen Antisemitismus zu einem Schwerpunkt der EU-Ratspräsidentschaft gemacht hat. Gleichzeitig gibt es immer wieder Kritik an der FPÖ. Wie bewerten Sie diese Regierung? Das Lob für die Ratspräsidentschaft kann ich bestätigen, ich war bei der Antisemitismuskonferenz in Wien. Zugleich sind aus der österreichischen Regierung aber immer wieder Dinge zu vernehmen, die ich mir nicht habe vorstellen können. Österreich muss sich überlegen, wie es gesehen werden will. Die Regierung hat die EU-Ratspräsidentschaft vorbildlich gestaltet, gibt aber heute durchaus auch ein differenziertes Bild ab. Da ist noch viel zu tun.