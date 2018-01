Der Kaiser ist nackt

NIemand wird nach dem Enthüllungsbuch über Trump mehr sagen können, er habe nicht gewusst, wie schlimm es steht.



Michael Wolffs Bestseller "Fire and Fury" enthüllt nicht viel Neues über Donald Trump. Jeder, der nur ein wenig aufgepasst hat, weiß seit langer Zeit, dass der Kaiser nackt ist.



Dieser Mann hätte allein schon wegen seines bescheidenen Intellekts, den offenkundigen Defiziten seiner Persönlichkeitsstruktur und kindlichen Verhaltensweisen niemals Präsident der USA werden dürfen.



Dennoch ist das Buch wichtig, weil es in drastischer Anschaulichkeit dem letzten Schönfärber drastisch vor Augen führt, wie es um die Führung der Supermacht tatsächlich steht. Die USA werden von einem überforderten Präsidenten regiert, der eine große Gefahr für sein eigenes Land und die Welt bedeutet.



Niemand wird sich seit dem Erscheinen von "Fire and Fury" mehr darauf berufen können, er habe nicht wissen können, wie schlimm es steht.



Der Appell renommierter Psychiater, Trumps Geisteszustand bei seinem jährlichen Gesundheitscheck zu evaluieren, ist der verzweifelte Versuch, die Notbremse zu ziehen. Sollte eine mentale Beeinträchtigung diagnostiziert werden, könnte der Präsident nach dem 25. Verfassungszusatz abgesetzt werden.



Wie die Amtsenthebungs-Fantasien der Vergangenheit fällt leider auch dieses Szenario in die Kategorie der Wunschvorstellungen. Die Republikaner haben sich dem Narzissten im Oval Office längst vor die Füße geworfen und denken nicht im Traum daran, etwas für das Gemeinwohl zu tun.



Das ist das andere Verdienst des Bestsellers, der zeigt, wer Trump möglich macht: Eine Welt zynischer Intriganten, ehrgeiziger Wichtigtuer und willfähriger Narren, denen die Macht wichtiger ist als die Moral.



Die traurige Wahrheit lautet, dass es die "Niemals Trump"-Bewegung in der "Grand Old Party" niemals gegeben hat. Dagegen bleibt das "Trumper"-Amerika eine unverrückbare Realität. Statt dem baldigen Ende eines überforderten Präsidenten, droht nun die völlige Entgleisung des selbsternannten "Genies" im Weißen Haus.