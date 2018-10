Standpunkt SN

Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz gibt erneut Russlands Präsidenten Wladimir Putin die Ehre. Das Treffen heute, Mittwoch, in Sankt Petersburg ist das vierte seit Jahresbeginn. Im Februar war Kurz nach Moskau gereist, im Juni schaute Putin in Wien vorbei, im August tauchte der Russe als geladener Hochzeitsgast bei Österreichs Außenministerin Karin Kneissl auf - inklusive "Arbeitsgespräch" mit Kurz, und nun also Kurz in Sankt Petersburg.