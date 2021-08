Der Klimawandel: Mit den Augen eines Vaters

Douglas Maraun hat an dem Bericht des Weltklimarats mitgeschrieben. Nicht immer gelingt das ohne Emotionen.

"Ich versuche, Distanz zum Forschungsgegenstand zu wahren", sagt Douglas Maraun am Tag, nach dem der aufrüttelnde Bericht des Weltklimarats am Montag veröffentlicht worden war. Sein Forschungsgegenstand: Die Welt, auf der wir leben. Distanz ist also nicht immer einfach. Aber notwendig, sagt der Klimaforscher vom Wegener Center der Uni Graz, der als Autor an dem Bericht beteiligt war.

"Es ist nicht gut, wenn man als Wissenschafter auch noch Aktivist ist und zu emotional an die Sache herangeht", sagt Maraun. ...