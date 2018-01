Der Koalitionspoker hat begonnen

Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD wollen bis zum 4. Februar eine Einigung auf eine neue Große Koalition (GroKO) erreichen. Die deutschen Sozialdemokraten drängen auf "Nachbesserungen".

"Die Menschen erwarten, dass wir in Richtung einer Regierungsbildung kommen," betonte Kanzlern Angela Merkel (CDU) am Freitagmorgen in Berlin vor Beginn der Koalitionsverhandlungen. SPD-Chef Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer stimmen dieser Aussage zu. Ziel ist eine Einigung bis zum 4. Februar. Für ihren Mitgliederentscheid braucht die SPD anschließend etwa drei Wochen.