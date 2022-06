Der König der Pinocchios

Vor 50 Jahren begann der Watergate-Skandal. Und US-Präsident Richard Nixon ging als einer der schamlosesten Lügner in die Geschichte ein. Doch etliche Nachahmer sind ihm in Sachen Dreistigkeit hart auf den Fersen.

Vorfreude liegt in der Luft, bei der Eröffnung des neuen Kindergartens. Vor Vertretern der Politik singt der Kinderchor ein selbst getextetes Lied. Großteils atonal, doch mit inbrünstigem Engagement. Die Kinder begleitet ihre Pädagogin, mit wenigen Griffen auf einer, in der Aufregung, nur leidlich gestimmten Gitarre. In der Eröffnungsrede bedankt sich der zu- und anständige Landesrat wortreich für die Darbietung und erkennt gar die eine oder andere musikalische Nachwuchshoffnung. Na bumm! Schon wieder lügt ein Politiker. Das erfundene Beispiel zeigt, was ...