Der Kosovo und die Schatten der Vergangenheit

Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo ist wieder gefährlich eskaliert. Wer schafft die Aussöhnung auf dem Westbalkan?

Die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo steuern auf einen neuen, gefährlichen Höhepunkt zu. Gezündelt wird auf beiden Seiten. Zuletzt hat der kosovarische Premier Albin Kurti am Donnerstag die Grenze für Waren und Fahrzeuge aus Serbien geschlossen. Offenbar als Reaktion auf die Festnahme von drei kosovarischen Polizisten, die die Grenze zu Serbien überschritten haben sollen. Das wiederum folgte auf die Verhaftung eines Serben in Verbindung mit den Zusammenstößen Anfang Mai, als 30 Nato-Soldaten der KFOR-Schutztruppe im Nordkosovo verletzt wurden. Die gewalttätigen Demonstrationen von Serben waren wiederum die Reaktion darauf, dass in mehrheitlich serbisch-stämmigen Gemeinden albanisch-stämmige Bürgermeister eingesetzt werden sollten - entgegen dem ausdrücklichen Wunsch der USA und EU. Serben hatten sich zuvor aus den Institutionen zurückgezogen und die Kommunalwahlen boykottiert, nachdem Kurti ihnen kosovarische Autokennzeichen statt der serbischen verordnet hatte.

Vorerst scheint niemand diese Eskalationsspirale ernsthaft bremsen zu wollen. Das hat wiederum den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell veranlasst, Kurti und den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić kommende Woche zu einem Krisengipfel nach Brüssel einzuladen. Vučić sieht in den Beziehungen seines Landes einen "Wendepunkt" erreicht. Es gehe darum, ob man weiterhin Frieden haben werde oder nicht. Er befürchte, dass man den "Rubikon überschritten" habe.

Tatsächlich haben sich zuletzt vor allem die USA vom kosovarischen Ministerpräsidenten abgesetzt, indem sie zum Beispiel gemeinsame Manöver strichen. Die EU-Ministerin Serbiens, Tanja Miščević, sagte in Belgrad bei einem Besuch des ehemaligen Salzburger Landeshauptmannes Franz Schausberger, der sich mit seinem Institut der Regionen Europas (IRE) als Vernetzer und Vermittler auf dem Balkan sieht: "Ich weiß derzeit nicht, wie es weitergeht." Sie setzt darauf, dass die USA und die EU hoffentlich weiterhin differenziert agierten und nicht nur die Serben für die Eskalation des Konflikts verantwortlich machten.

Serbiens Präsident Vučić wiederum steht mit den wöchentlichen Massenprotesten gegen ihn und die Regierung mit dem Rücken zur Wand und nutzt den Kosovo auch, um von den innenpolitischen Problemen abzulenken. "Wir werden versuchen zu deeskalieren", betont die serbische EU-Ministerin dennoch. Im Zusammenhang mit der aggressiven Rhetorik auf beiden Seiten gesteht sie ein, auch viele Fehler gemacht zu haben. Gleichzeitig zieht sie Parallelen zur Ukraine: "Die dort eingeforderte territoriale Integrität sollte auch für Serbien gelten."

Der österreichische Vizepräsident des Europaparlaments, Othmar Karas, sagte am Freitag im SN-Gespräch nach einem Treffen mit der kosovarischen Präsidentin Vjosa Osmani diese Woche in Brüssel und im Hinblick auf den Krisengipfel kommende Woche in der EU-Hauptstadt: Eine Aussöhnung sei wichtig, um wieder eine realistischere Beitrittsperspektive zu haben. "Die Grundlage für den Weg in die EU ist und bleibt die Unabhängigkeit des Kosovo." Wobei dieser Konflikt für Karas auch ein Zeichen der Schwäche der EU ist. Noch immer haben fünf EU-Staaten den Kosovo nicht anerkannt (Spanien, Griechenland, Zypern, Slowakei, Rumänien). Und Karas sieht derzeit auch nicht, dass sich das bald ändern werde. Vorrangig seien jetzt aber schnell Neuwahlen in den serbischen Gemeinden des Nordkosovo, an denen auch die serbischstämmige Bevölkerung teilnimmt.

Im Grunde geht es darum, dass letztlich die serbischen Gemeinden im Nordkosovo eine stärkere Selbstverwaltung bekommen. Das sieht auch eine Grundsatzeinigung vor, der Präsident Vučić und Premier Kurti im März in Brüssel prinzipiell zugestimmt, aber die sie bisher weder unterschrieben noch auch nur in Ansätzen umgesetzt haben. Im Gegenteil, mit der Einsetzung albanischstämmiger Bürgermeister in den überwiegend serbischstämmigen Gemeinden konterkarierte Kurti dieses Ziel. Serbien sollte im Gegenzug für mehr Autonomie die Eigenstaatlichkeit der ehemaligen serbischen Provinz zumindest de facto zur Kenntnis nehmen. "Die Lösung ist, dass Serbien und der Kosovo in die EU kommen. Jetzt ist die Grenze und die Nation alles", meint ein ehemaliger serbischer Diplomat. "In Österreich leben ja auch Serben, Kroaten, Kosovaren und Bosnier friedlich zusammen."

Ähnlich sieht das der Präsident des Belgrader Stadtparlaments, Nikola Nikodijević, in einem Gespräch mit IRE-Präsident Schausberger: "Wir müssen das Problem mit dem Kosovo in nächster Zukunft lösen, das ist auch für die Stabilität unseres Landes wichtig." Im Prinzip gehe es, so Nikodijević, um rund 80.000 serbischstämmige Menschen im Kosovo mit insgesamt 1,9 Millionen Einwohnern, die heute vor allem albanischstämmig sind. Und er betont: "Ich hoffe, dass wir nie wieder Krieg führen werden."