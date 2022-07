Der Kreml hat ein Kriegsziel erreicht

Die Region Luhansk ist endgültig verloren. Die russische Armee rückt in weitgehend menschenleere und zerstörte Städte vor.

Russische Truppen haben in der Nacht zum Montag den wichtigen Fluss Siwerskyj Donez überquert und stoßen von Nordosten her in den noch ukrainisch gehaltenen Donbass rund um die Städte Slowjansk, Kramatorsk und Bachmut vor. Noch Mitte Mai war eine russische Panzerbrigade beim Versuch aufgerieben worden, den Fluss zu überqueren.

Nun allerdings ist Kiew und auch dessen westlichen Unterstützern das Lachen vergangen. Denn mit dem Rückzug der ukrainischen Armee aus dem einst rund 100.000 Einwohner großen Lyssytschansk, der letzten ...