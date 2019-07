Die Wahl des Stadtparlaments in Moskau galt als unbedeutend - bis zu diesem Wochenende. Demonstranten forderten freie Wahlen. Und bekamen die volle Härte der Sicherheitskräfte zu spüren.

Der Mann schaut unsicher. Er zieht das Metallgitter beiseite, ein anderer packt an der anderen Seite an. Die Absperrung ist weg. Die Polizisten blicken verdutzt zurück. Die Menge strömt in Richtung des Moskauer Rathauses. "Die Moskauer Polizei warnt davor, dass ...