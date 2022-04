Der Krieg spaltet Familien

Der Krieg in der Ukraine, der in Russland nicht als solcher bezeichnet werden darf, sorgt für lauten Streit in den Familien quer durchs Land. Frauen reden nicht mehr mit ihren Männern, Großväter verstoßen ihre Enkel. Zurück bleiben Wut, Enttäuschung und Einsamkeit.

SN/stock.adobe.com Wenn persönliche Brücken abreißen ...