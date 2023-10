Der Krieg gegen die Ukraine erfordert einen langen Atem

Die westliche Allianz hinter Kiew zeigt sich nicht mehr so geschlossen wie bisher. Eine echte Alternative dazu gibt es aber nicht.

Der Budgetstreit in den USA zeigt: Die vom Ex-Präsidenten Donald Trump gesteuerten Republikaner werden die Hilfe für die Ukraine zu einem großen Thema im Präsidentschaftswahlkampf machen. Die wahlkämpfende polnische Regierung ließ zuletzt den Streit über ukrainische Getreideexporte eskalieren und drohte mit dem Stopp von Waffenlieferungen. Und die Parlamentswahlen in der Slowakei an diesem Wochenende gewann ein Linkspopulist, der ebenfalls trompetet hatte: Keine Waffen mehr für Kiew.

Wahlkampfgetöse und reale Politik sind zwei Paare Schuhe. Aber offensichtlich ist, dass es nicht leichter wird, die Reihen der westlichen Allianz hinter der Ukraine dicht zu halten. In diesem brutalen Abnützungskrieg lassen nicht nur täglich viele Menschen ihr Leben. Abermilliarden fließen in Munition, Panzer, Kampfjets, Raketen oder Drohnen. Dabei sind die Folgen der Pandemie noch nicht überwunden, die Sanktionspolitik muss in ihren Auswirkungen immer stärker hinterfragt werden, Inflation und Energiekrise bleiben Thema.

Russland führt einen Krieg gegen den Westen, aus dem man sich nicht so einfach verabschieden kann, sondern in dem man seit dem Überfall auf die Ukraine vor bald zwei Jahren mitten drin steckt. Wer das nicht wahrhaben will, sollte schnell aufwachen.

Der russische Präsident Putin ist noch keinen Millimeter davon abgewichen, die Ukraine als unabhängigen Staat zu vernichten. Das macht auch alle Versuche, einen Weg für Verhandlungen zu finden, so schwierig.

Der albanische Präsident beeindruckte jüngst im UN-Sicherheitsrat, als sich Moskau über das Rederecht des ukrainischen Präsidenten aufregte: Russland solle den Krieg stoppen, dann müsse Selenskyj nicht sprechen. Alles - nur das zeichnet sich nicht ab. Dieser Krieg erfordert auch im Westen einen langen Atem.