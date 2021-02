Der lange Weg der Schweizer Frauen zum Wahlrecht

Seit 50 Jahren dürfen Schweizerinnen wählen. Kein Grund zum Feiern, sagen Aktivistinnen.

Die Schweiz in den 1960er-Jahren, das bedeutete für Frauen viele Pflichten im Haushalt - aber keine politische Teilhabe. Erst vor 50 Jahren, am 7. Februar 1971, stimmte eine Mehrheit der Schweizer Männer per Volksabstimmung dafür, dass Frauen auf Bundesebene eine Wahlstimme erhalten. Die Schweiz war damit, nach Portugal (1974) und Liechtenstein (1984), das drittletzte Land in Europa, das Frauen das Recht zu wählen zugesprochen hatte.

Anders als in Österreich oder Deutschland, die das Frauenwahlrecht 1918 eingeführt hatten, gibt ...