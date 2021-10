Der lange Weg zurück: So geht es Melbourne nach Rekord-Lockdown

Aufatmen nach Rekord-Lockdown: Nach 262 Tagen endeten am Freitag in Melbourne die Ausgangsbeschränkungen.

Selbst der Himmel schien sich am Freitag mit den Bewohnern Melbournes zu freuen. Ein Frühlingstag wie aus dem Bilderbuch begrüßte die rund fünf Millionen Einwohner der Stadt, die an diesem Tag zum ersten Mal seit Monaten wieder zur Arbeit, in ein Café oder zum Friseur gehen konnten. Die strengen Restriktionen, die seit dem Ausbruch der Pandemie an 262 Tagen herrschten, haben Melbourne zur Stadt mit dem insgesamt längsten Lockdown der Welt gemacht. Die letzte Verlängerung, die am 5. August begonnen ...