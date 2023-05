Der langersehnte Regen lässt Norditalien aufatmen

Nach kräftigen Niederschlägen füllten sich zuletzt wieder die norditalienischen Seen, und auch der Po führt mehr Wasser. Großes Sorgenkind, vor allem für die Bauern, bleibt aber nach wie vor der Gardasee.

Fast eineinhalb Jahre lang hatte es mit Ausnahmen in Norditalien nur sehr wenig geregnet. In den vergangenen Wochen fielen endlich die ersehnten Niederschläge. Die Trockenperiode scheint erst einmal vorbei zu sein. Lange waren die Pegel der norditalienischen Flüsse und Seen auf einem Tiefststand, nun haben sie sich etwas erholt. Der seit einigen Wochen fallende Regen ist zunächst eine gute Nachricht. In den Einzugsgebieten des Lago Maggiore und des Comer Sees kamen in den vergangenen Tagen 40 bis 80 Milliliter pro ...