Der Milliardär Ihor Kolomojskyj, in dessen Diensten einst der heutige Präsident der Ukraine stand, will Anteile an seiner 2016 verstaatlichten Bank zurück.

SN/afp Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kämpft hart darum, das Image, Marionette Ihor Kolomojskyjs zu sein, loszuwerden. Im Wahlkampf wurde er noch als Knecht und Puppe des Oligarchen bezeichnet.