Der Mafia-Kronzeuge ist frei

Giovanni Brusca, Mörder der Cosa Nostra, wurde aus der Haft entlassen.

Die Bilder vom Attentat in Capaci haben sich in das kollektive Gedächtnis Italiens eingebrannt. Man sieht die von einer Bombe verwüstete Autobahn und die Wracks der Autos bei Palermo. Fünf Menschen starben bei diesem Anschlag der sizilianischen Mafia 1992, der Ermittlungsrichter Giovanni Falcone, seine Frau sowie drei Leibwächter. Der Mann, der damals den Auslöser drückte, hat nun nach 25 Jahren Haft das Gefängnis Rebibbia in Rom verlassen. Giovanni Brusca, der "Killer von Capaci", hat seine Strafe abgesessen.

Auf ...