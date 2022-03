Der Mann, der für Putin Krieg führt

Verteidigungsminister Sergej Schoigu muss seinem Präsidenten den Sieg in der Ukraine liefern.

Sergej Lawrow und Sergej Schoigu blicken ernst und entschlossen. Unter den Fotos des russischen Chefdiplomaten und des Verteidigungsministers auf dem schwarzen T-Shirt steht in weißer Schrift: "Wer nicht mit Lawrow reden will, muss mit Schoigu reden." Das T-Shirt kostet knapp zehn Euro. Der Spruch zeigt: Das Militär ist längst zur Erweiterung der russischen Diplomatie geworden. An seiner Spitze: Sergej Schoigu, Putins derzeit wichtigster Mann.

Der 66-Jährige hat die belächelten Streitkräfte zu einem modernen Apparat umgebaut. Er war für ...