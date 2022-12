Der Mann für Georgia?

Die Senatsstichwahl könnte den US-Demokraten zu ihrer Mehrheit noch einen Puffer bringen. Den könnten sie spätestens in zwei Jahren gut brauchen.

Autos, so weit das Auge reicht. Sie parken dicht aneinandergereiht am Straßenrand in einer Wohnsiedlung in Atlanta, Georgia. Der Grund ist die Senatsstichwahl. Die Turnhalle in Kirkwood, wo sich bereits zur Mittagszeit eine Warteschlange gebildet hat, ist eines von mehreren Frühwahllokalen, in denen Menschen schon vor dem eigentlichen Wahltag am Dienstag ihre Stimme abgeben konnten.

Bei der Wahl geht es nicht nur um die künftige Sitzverteilung im US-Senat, sondern auch um die Wettbewerbsfähigkeit der Demokraten in Georgia - ...