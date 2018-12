Der Merz-Schmerz

Die CDU sucht eine neue Rolle für Friedrich Merz. Der ist bereit, Minister zu werden. Angela Merkel hat aber keine Ambitionen, ihren alten Rivalen ins Kabinett zu holen.

"Jemand wie Friedrich Merz tut der Partei gut." Carsten Linnemann, Chef der CDU-Mittelstandsvereinigung, ist nur einer von vielen, die sich eine tragende Rolle für den ehemaligen Fraktionschef in der Partei und in der Republik wünschen. Dessen Anhänger können sich nur schwer mit der knappen Niederlage abfinden, die Merz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer am 7. Dezember bei der Wahl für den CDU-Vorsitz erlitten hatte. Erstaunlicherweise kommt die Unterstützung vor allem aus Baden-Württemberg und weit weniger stark aus Merz' Heimatland Nordrhein-Westfalen. Allen voran Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hatte sich für seinen Freund Merz starkgemacht und hat nun einmal mehr gegen Merkel das Nachsehen.